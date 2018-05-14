Глава Немецкого футбольного союза недоволен встречей Езила и Гюндогана с Эрдоганом

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель раскритиковал встречу игроков сборной Германии Месута Езила и Илкая Гюндогана с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В эти дни Эрдоган находится с рабочим визитом в Великобритании. Немецкие футболсты турецкого происхождения сфотографировались с ним и подарили футболку.

"Немецкий футбольный союз уважает особый статус наших игроков с учетом их происхождения. Но союз и футбол придерживаются ценностей, которые не соблюдает Эрдоган. Поэтому неправильно, что игроки сборной участвуют в его предвыборной кампании", - написал Гриндель в Твиттере.

Ранее Эрдоган объявил, что досрочные парламентские выборы пройдут в Турции 24 июня.