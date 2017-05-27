Гильермо Варела: "У Серхио Рамоса каждую неделю новая татуировка, а меня выгнали из "Айнтрахта"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гильермо Варела, выступавший в уходящем сезоне на правах аренды за "Айнтрахт", выразил несогласие с решением немецкого клуба отказаться от его услуг. Вчера "орлы" объявили о возвращении уругвайца в Англию, поскольку он ослушался рекомендации клубных врачей и сделал очередную татуировку, которая в преддверии финала Кубка Германии против дортмундской "Боруссии" воспалилась.

– Даже не представляю, что в "Реале" сделали бы с Рамосом, – цитирует Bild Варелу. – Он каждую неделю делает новую татуировку. Не могу объяснить причины столь сурового наказания. Кроме того, я не единственный игрок "Айнтрахта", сделавший татуировку перед финалом. Но наказан был только я, будто ослушался указания главного тренера. Не могу понять, почему ко мне применили такие санкции, а к другим нет. Я никогда бы не навредил своей команде.

24-летний футболист перебрался в "Айнтрахт" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед" перед началом сезона. На его счету семь матчей в бундеслиге и три игры в Кубке Германии. В сезоне-2014/15 Варела выступал на правах аренды за молодежную команду "Реала".