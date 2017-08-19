Гетце впервые с января вышел на поле в официальном матче

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце вышел на поле в стартовом составе команды в матче 1-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга". Встреча началась в 16.30 по московскому времени. К 10-й минуте игры счет не открыт - 0:0.

Напомним, в феврале хавбек приостановил выступления за дортмундцев на неопределенный срок из-за нарушения обмена веществ. В последний раз в официальном матче он выходил на поле 29 января - "Боруссия" на выезде сыграла вничью с "Майнцем" (1:1).

В прошлом сезоне Гетце принял участие в 16 матчах на клубном уровне, забив 2 гола.