15:52 | ФУТБОЛ — Германия

Гетце успешно проходит лечение и может сыграть в следующем сезоне

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Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце успешно прошел первый этап лечения, сообщает официальный сайт команды. В феврале стало известно, что у 24-летнего футболиста выявлено нарушение обмена веществ, что могло привести к завершению карьеры.

Однако Гетце смог успешно пройти первую фазу лечения и летом, скорее всего, приступит к тренировкам с командой. В настоящий момент футболист находится в реабилитационном центре и занимается индивидуально. В текущем сезоне он сыграл в 11 матчах чемпионата Германии и забил один гол.

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Материалы REN-TV

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