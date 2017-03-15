Гетце успешно проходит лечение и может сыграть в следующем сезоне

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце успешно прошел первый этап лечения, сообщает официальный сайт команды. В феврале стало известно, что у 24-летнего футболиста выявлено нарушение обмена веществ, что могло привести к завершению карьеры.

Однако Гетце смог успешно пройти первую фазу лечения и летом, скорее всего, приступит к тренировкам с командой. В настоящий момент футболист находится в реабилитационном центре и занимается индивидуально. В текущем сезоне он сыграл в 11 матчах чемпионата Германии и забил один гол.