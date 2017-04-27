Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце пропустит Кубок конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Хавбек не играл с февраля и продолжает лечение от заболевания, связанного с нарушением обмена веществ.

– Гетце не сыграет на Кубке конфедераций, – цитирует AFP Лева. – Мы должны дать ему время, поскольку Марио нужно восстановиться, набрать форму тренировками, начать заниматься. Его лечение дает эффект, так что в будущем он вернется на прежний уровень.