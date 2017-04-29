"Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"

В матче 31-го тура бундеслиги "Вердер" на своем поле обыграл "Герту" – 2:0. По голу забили Феликс Бартельс и Макс Крузе. Бременцы поднялись на шестую строчку, столичная команда идет пятой, опережая "Вердер" на одно очко.

В другом поединке "Дармштадт" нанес крупное поражение "Фрайбургу" (3:0). Несмотря на успех, хозяева остались на последнем месте в таблице. "Фрайбург" расположился на седьмой позиции.

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Бундеслига

31-й тур

"Вердер" – "Герта" – 2:0 (2:0)

Голы: Бартельс, 9 (1:0). Крузе, 15 (2:0).

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Сане, Гебреселассие, Велькович, Юнузович, Бартельс (Гнабри, 77), Эггештайн (Баргфреде, 73), Гриллич (Делэйни, 46), Бауэр, Крузе.

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик (Бак, 86), Миттельштедт, Торунарига, Шельбред (Дуда, 62), Эссвайн (Харагути, 73), Дарида, Аллан, Ибишевич, Калу.

Предупреждения: Мойсандер, 23. Миттельштедт, 28.

Судья: Иттрих.

29 апреля. Бремен. Стадион "Везерштадион Платц".

"Дармштадт" – "Фрайбург" – 3:0 (2:0)

Голы: Платте, 22 (1:0). Гондорф, 45 (2:0). Шипплок, 65 (3:0).

"Дармштадт": Эссер, Камавуака, Холланд, Банггор, Айтач Сулу, Хамит Алтынтоп, Вранчич, Хеллер, Сиригу (Штайнхефер, 63), Гондорф (Розенталь, 80), Платте (Шипплок, 55).

"Фрайбург": Шволов, Игневски, Гюнтер, Кемпф, Чаглар Сеюнджю (Гульде, 46), Франц, Хефлер, Хаберер (Штенцель, 62), Онур Булут (Филипп, 53), Петерсен, Нидерлехнер.

Предупреждения: Гондорф, 25. Банггор, 42.

Судья: Кортус.

29 апреля. Дармштадт. Стадион Jonathan-Heimes-Stadion am Bollenfalltor.