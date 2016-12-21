"Герта" посетила место теракта в Берлине

Футболисты и тренеры "Герты" перед матчем 16-го тура чемпионата Германии с "Дармштадтом" посетили место теракта в Берлине, где на территории ярмарки в толпу въехал грузовик. Команда возложила венок и цветы на месте, где случилась трагедия, и почтили память погибших минутой молчания.

– Произошедшее здесь шокировало нас всех, – цитирует официальный сайт "Герты" форварда Ведада Ибишевича. – Я живу неподалеку. За день до трагедии моя жена и мать были на этом рынке. Это все ужасно. Но жизнь должна продолжаться. Мы не можем поддаваться панике. Берлин должен оставаться сильным и единым.