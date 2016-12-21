19:46 21 декабря | ФУТБОЛ — Германия

"Герта" посетила место теракта в Берлине

0
0
0

Футболисты и тренеры "Герты" перед матчем 16-го тура чемпионата Германии с "Дармштадтом" посетили место теракта в Берлине, где на территории ярмарки в толпу въехал грузовик. Команда возложила венок и цветы на месте, где случилась трагедия, и почтили память погибших минутой молчания.

– Произошедшее здесь шокировало нас всех, – цитирует официальный сайт "Герты" форварда Ведада Ибишевича. – Я живу неподалеку. За день до трагедии моя жена и мать были на этом рынке. Это все ужасно. Но жизнь должна продолжаться. Мы не можем поддаваться панике. Берлин должен оставаться сильным и единым.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ