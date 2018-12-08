"Герта" победила "Айнтрахт" благодаря голу Груича

"Герта" с минимальным счетом победила "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии (1:0). Единственный гол забил полузащитник Марко Груич.

"Герта" набрала 23 очка и поднялась на шестое место в турнирной таблице. "Айнтрахт" с таким же количеством баллов располагается на пятой строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

14-й тур

"Герта" - "Айнтрахт Ф" - 1:0 (1:0)

Гол: Груич, 40.

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Торунарига, Лустенбергер, Лазаро, Груич, Майер (Шельбред, 90), Ибишевич (Дуда, 81), Калу (Миттельштедт, 65), Леки, Зельке.

"Айнтрахт Ф": Трапп, Да Коста (Мюллер, 81), Сальседо, Н`Дика, де Гузман, Фернандеш (Виллемс, 72), Хасебе, Костич, Алле, Ребич (Гачинович, 72), Йович.

Предупреждение: Зельке, 66.

Судья: Шлагер.

08 декабря. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.

Все о чемпионате Германии - здесь