"Герта" одолела "Ингольштадт", а менхенгладбахская "Боруссия" уступила "Фрайбургу"

В матче 2-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" уступила в гостях "Фрайбургу" со счетом 1:3, а "Ингольштадт" проиграл "Герте" – 0:2.

Чемпионат Германии

Бундеслига

2-й тур

"Ингольштадт" - "Герта" - 0:2 (0:1)

Голы: Ибишевич, 8 (0:1). Шибер, 86 (0:2).

"Фрайбург" - "Боруссия" (Менхенгладбах) - 3:1 (0:1)

Голы: Азар, 35 (0:1). Филипп, 54 (1:1). Филипп, 85 (2:1). Петерсен, 88 - с пенальти (3:1).