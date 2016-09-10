18:24 | ФУТБОЛ — Германия

"Герта" одолела "Ингольштадт", а менхенгладбахская "Боруссия" уступила "Фрайбургу"

0
0
0

В матче 2-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" уступила в гостях "Фрайбургу" со счетом 1:3, а "Ингольштадт" проиграл "Герте" – 0:2.

Чемпионат Германии

Бундеслига

2-й тур

"Ингольштадт" - "Герта" - 0:2 (0:1)

Голы: Ибишевич, 8 (0:1). Шибер, 86 (0:2). 

"Фрайбург" - "Боруссия" (Менхенгладбах) - 3:1 (0:1)

Голы: Азар, 35 (0:1). Филипп, 54 (1:1). Филипп, 85 (2:1). Петерсен, 88 - с пенальти (3:1). 

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ