18:34 | ФУТБОЛ — Германия

"Герта" на пятой добавленной минуте вырвала победу над "Фрайбургом"

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"Герта" на своем поле одолела "Фрайбург" (2:1) в матче 1-го тура бундеслиги. Хозяева открыли счет в середине второго тайма – отличился Владимир Дарида. Но на третьей добавленной минуте Николас Хефлер сумел его сравнять. И все же двумя минутами спустя Юлиан Шибер принес столичной команде первую в сезоне победу.

Чемпионат Германии

Бундеслига

1-й тур

"Герта" – "Фрайбург" – 2:1 (0:0)

Голы: Дарида, 62 (1:0). Хефлер, 90+3 (1:1). Шибер, 90+5 (2:1).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Вайзер (Эссвайн, 77), Шельбред, Лустенбергер, Дарида (Хегелер, 90), Харагути, Ибишевич (Шибер, 85).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Игневски (Онур Булут, 66), Гюнтер, Чаглар Сеюнджю, Хефлер, Абраши, Грифо, Хаберер, Филипп, Нидерлехнер (Петерсен, 66).

Предупреждения: Гульде, 34. Нидерлехнер, 83. Хефлер, 90+7.

Судья: Бранд.

28 августа. Берлин. Стадион "Олимпиаштадион".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

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