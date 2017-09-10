"Герта" и "Вердер" сыграли вничью в первом матче бундеслиги при судействе женщины

"Герта" и "Вердер" сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Германии - 1:1. Свой третий гол в нынешнем сезоне забил австралийский легионер берлинцев Мэтью Леки. Игра вошла в историю, поскольку ее впервые в истории бундеслиги обслуживала женщина-арбитр Бибиана Штайнхаус.
Чемпионат Германии
Бундеслига
3-й тур
"Герта" - "Вердер" - 1:1 (1:0)
Голы: Леки, 38 (1:0). Делэйни, 59 (1:1).
"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Штарк, Шельбред, Эссвайн (Калу, 66), Дарида (Штокер, 71), Ибишевич, Леки.
"Вердер": Павленка, Сане, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Бауэр, Делэйни, Кайнц (Баргфреде, 82), Эггештайн (Гондорф, 90+1), Крузе, Бартельс (Бельфодиль, 86).
Предупреждение: Шельбред, 36.
Судья: Штайнхаус.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/