"Герта" и "Вердер" сыграли вничью в первом матче бундеслиги при судействе женщины

"Герта" и "Вердер" сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Германии - 1:1. Свой третий гол в нынешнем сезоне забил австралийский легионер берлинцев Мэтью Леки. Игра вошла в историю, поскольку ее впервые в истории бундеслиги обслуживала женщина-арбитр Бибиана Штайнхаус.

Чемпионат Германии

Бундеслига

3-й тур

"Герта" - "Вердер" - 1:1 (1:0)

Голы: Леки, 38 (1:0). Делэйни, 59 (1:1).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Штарк, Шельбред, Эссвайн (Калу, 66), Дарида (Штокер, 71), Ибишевич, Леки.

"Вердер": Павленка, Сане, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Бауэр, Делэйни, Кайнц (Баргфреде, 82), Эггештайн (Гондорф, 90+1), Крузе, Бартельс (Бельфодиль, 86).

Предупреждение: Шельбред, 36.

Судья: Штайнхаус.