"Герта" и "Фрайбург" сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Германии (1:1). В составе хозяев поля голом отметился хавбек Ондрей Дуда, у гостей отличился защитник Робин Кох.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

8-й тур

"Герта" - "Фрайбург" - 1:1 (1:1)

Голы: Дуда, 7 (1:0). Кох, 36 (1:1).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Люккассен, Шельбред, Лустенбергер, Лазаро, Дуда, Майер, Дилросюн (Леки, 62), Ибишевич (Зельке, 71), Калу (Дардаи, 84).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Кох, Терраццино (Петерсен, 46), Хефлер, Хаберер, Шоллои (Окороджи, 72), Вальдшмидт (Линхарт, 90+1).

Предупреждения: Платтенхардт, 53. Дуда, 78.

Судья: Кортус.

21 октября. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.

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