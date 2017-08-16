Геррейру обязали направить 90 тысяч евро на благотворительность

Суд обязал защитника дортмундской "Боруссии" Рафаэла Геррейру заплатить 90 тысяч евро. По информации Deutsche Welle, средства пойдут на благотворительность. Ранее 23-летний португалец уехал с места дорожно-транспортного происшествия, которое случилось по вине футболиста.

Напомним, игрок продолжает восстанавливаться после травмы, полученной во время одного из матчей Кубка конфедераций-2017. В минувшем сезоне чемпионата Германии Геррейру провел 24 матча, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.