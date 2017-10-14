Генрих Мхитарян: "В "Боруссии" Клопп сказал мне, что не нужно все время думать о футболе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян отметил, что на его психологическое состояние очень сильно повлиял тренер Юрген Клопп во время совместной работы в дортмундской "Боруссии". Армянский футболист поблагодарил немецкого специалиста за собственное развитие.

– Когда я только приехал в "Боруссию", Клопп сказал мне, что не нужно все время думать о футболе, – цитирует 11 Freunde Мхитаряна. – Со временем я стал понимать, о чем он говорил. Постепенно я менялся. Я очень благодарен Клоппу. Он хорошо поработал над моим психологическим состоянием.