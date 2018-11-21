16:42 | Футбол — Германия

"Где Витсель?" Смешная игра от "Боруссии"

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Дортмундская "Боруссия" в официальном Твиттере опубликовала шуточную картинку-игру. Болельщикам в толпе фанатов предложили найти вклеенное изображение хавбека клуба Акселя Витселя.

Витсель перешел в "Боруссию" этим летом, на данный момент на его счету 17 матчей и 3 гола во всех турнирах.

 

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