"Где Витсель?" Смешная игра от "Боруссии"

Дортмундская "Боруссия" в официальном Твиттере опубликовала шуточную картинку-игру. Болельщикам в толпе фанатов предложили найти вклеенное изображение хавбека клуба Акселя Витселя.

Витсель перешел в "Боруссию" этим летом, на данный момент на его счету 17 матчей и 3 гола во всех турнирах.