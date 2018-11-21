"Где Витсель?" Смешная игра от "Боруссии"

Дортмундская "Боруссия" в официальном Твиттере опубликовала шуточную картинку-игру. Болельщикам в толпе фанатов предложили найти вклеенное изображение хавбека клуба Акселя Витселя.
Витсель перешел в "Боруссию" этим летом, на данный момент на его счету 17 матчей и 3 гола во всех турнирах.
Level 2: Where's Witsel? 🔎🕹– Borussia Dortmund (@BlackYellow) 20 ноября 2018 г.
A bit more challenging 😉
Rules:
1⃣ DO NOT LOOK AT REPLIES
2⃣ Spot Witsel in the crowd
3⃣ Challenge a friend pic.twitter.com/nvRGNlxSAL
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