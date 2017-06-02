"Газпром" продлил контракт с "Шальке"

Компания "Газпром" продлила спонсорский контракт с "Шальке" до 2022 года. Подписание нового контракта состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. "Газпром" является спонсором "Шальке" с 2006 года. В чемпионате Германии сезона-2016/17 "Шальке" занял 10-е место.

- Соглашение продлено до 2022 года. Подписание нового контракта состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума, - цитирует ТАСС представителя российского газового холдинга Сергея Куприянова.