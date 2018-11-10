"Ганновер" прервал серию без побед

"Ганновер" выиграл у "Вольфсбурга" в матче 11-го тура чемпионата Германии. Подопечные Андре Брайтенрайтера прервали серию из трех игр без побед.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

11-й тур

"Ганновер-96" - "Вольфсбург" - 2:1 (1:0)

Голы: Майна, 31 (1:0). Бебу, 63 - с пенальти (2:0). Вегхорст, 82 - с пенальти (2:1).

"Ганновер-96": Эссер, Корб, Острцолек, Элез, Антон, Бакалорц, Уоллас, Майна (Вейдандт, 74), Вуд (Харагути, 87), Саренрен-Базе (Альборнос, 70), Бебу.

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Руссийон, Тиссеран, Герхардт, Виллиам, Юнус Малли, Арнольд, Реджбецай (Брекало, 46), Гинчек (Д.Йебоа Замора, 46), Вегхорст.

Предупреждения: Виллиам, 62. Острцолек, 65. Эссер, 70. Уоллас, 74. Антон, 88. Брукс, 90+3.

Судья: Фриц.

9 ноября. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".