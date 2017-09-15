"Ганновер" без Жонатаса победил "Гамбург" и вышел на первое место

"Ганновер" на своем поле обыграл "Гамбург" в матче 4-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0. В составе хозяев отличились нападающие Мартин Харник и Илас Бебу. Экс-форвард "Рубина" Жонатас не был заявлен на игру.

Отметим, что сегодняшняя победа позволила "красным" возглавить турнирную таблицу национального чемпионата.

Чемпионат Германии

Бундеслига

4-й тур

"Ганновер" - "Гамбург" - 2:0 (0:0)

Голы: Харник, 50 (1:0). Бебу, 82 (2:0).

"Ганновер": Чаунер, Фелипе (Бебу, 14), Сане, Корб, Острцолек, Антон, Швеглер, Бакалорц, Харник (Хюбнер, 84), Фюллкруг, Кенан Караман (Клаус, 78).

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Дикмайер, Дуглас Сантос (Сакаи, 86), Экдаль (Кнелль, 73), Холтби, Юнг, Уоллас, Шипплок, Хан, Ятта (Салихович, 60).

Предупреждение: Антон, 38.

Судья: Хартманн (Германия).

15 сентября. Ганновер. Стадион HDI-Arena (AWD-Arena).