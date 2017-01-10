"Гамбург" заплатит Спахичу миллион евро за расторжение контракта

"Гамбург" в ближайшее время все же разорвет контракт с экс-защитником "Локомотива" Эмиром Спахичем, как и было анонсировано ранее, утверждает Bild. По информации источника, за досрочное расторжение соглашения 36-летний босниец получит один миллион евро. Контракт действует до конца нынешнего сезона.

В начале января главный тренер "Гамбурга" Маркус Гисдоль заявил, что Спахич не входит в его планы. Ранее у экс-игрока "Локомотива" возникали проблемы с дисциплиной в немецком клубе. А "Байер" из-за этого разорвал с ним контракт весной 2015 года, после чего игрок и перешел в "Гамбург".