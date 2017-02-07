"Гамбург" вышел в четвертьфинал Кубка Германии

"Гамбург" уверенно обыграл "Кельн" (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Германии. В составе победителей по голу забили полузащитник Гидеон Юнг и форвард Бобби Вуд. В четвертьфинале турнира "Динозавры" встретятся с победителем пары дортмундской "Боруссии" и "Герты", игра между которыми состоится 8 февраля.

Кубок Германии

1/8 финала

"Гамбург" – "Кельн" – 2:0 (1:0)

Голы: Юнг, 5 (1:0). Вуд, 75 (2:0).

"Гамбург": Адлер, Джуру, Маврай, Сакаи, Дуглас Сантос, Хант, Костич, Юнг (Пападопулос, 81), Уоллас (Острцолек, 65), Вуд, Вальдшмидт (Дикмайер, 77).

"Кельн": Кесслер, Серенсен, Хайнц, Ольковски, Хектор (Хегер, 54), Рауш, Озджан (Биттенкурт, 54), Модест, Руднев, Осако (Йоич, 79), Цоллер.

Предупреждения: Уоллас, 51. Костич, 53. Рауш, 58. Дикмайер, 90+2.

Судья: Перль.