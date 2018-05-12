"Гамбург" впервые в истории вылетел из бундеслиги, "Вольфсбург" сыграет в стыковых матчах

"Гамбург" по итогам сезона-2017/18 покидает бундеслигу. Команда впервые в истории вылетела из высшего дивизиона.
В заключительном, 34-м туре команда обыграла "Боруссию" (Менхенгладбах) со счетом 2:1, но это не помогло им покинуть зону прямого вылета. С 31 очком "Гамбург" занял 17-е место.
"Вольфсбург" благодаря победе над "Кельном" (4:1) набрал 33 очка, занял 16-е место и избежал прямого вылета. Теперь команде предстоят стыковые матчи за право остаться в бундеслиге.
"Гамбург" до этого был единственным клубом, который все сезоны провел в бундеслиге. Также никогда не вылетала из элитного дивизиона "Бавария", но она пропустила два стартовых сезона.
Чемпионат Германии
Бундеслига
34-й тур
"Вольфсбург" - "Кельн" - 4:1 (1:1)
Голы: Гилавоги, 1 (1:0). Хектор, 32 (1:1). Ориги, 54 (2:1). Кнохе, 71 (3:1). Брекало, 90+1 (4:1).
"Вольфсбург": Кастелс, Ферхаг (Герхардт, 16), Брукс, Кнохе, Виллиам, Гилавоги, Юнус Малли (Реджбецай, 84), Арнольд, Штеффен (Блащиковски, 71), Брекало, Ориги.
"Кельн": Т.Хорн, Хайнц, Хектор, Мере, Я.Хорн (Биттенкурт, 15), Риссе, Хегер, Йоич (Клеменс, 63), Козьелло, Писарро (Осако, 72), Теродде.
Предупреждения: Штеффен, 59. Козьелло, 69. Хектор, 70. Арнольд, 78. Мере, 89.
Судья: Шмидт (Германия).
12 мая. Вольфсбург. Стадион "Вольксваген Арена".
"Гамбург" - "Боруссия М" - 2:1 (1:1)
Голы: Хант, 11 - с пенальти (1:0). Дрмич, 28 (1:1). Холтби, 63 (2:1).
"Гамбург": Поллерсбек, Пападопулос, Сакаи, Дуглас Сантос, Хант, Холтби (Вальдшмидт, 89), Штайнманн (Экдаль, 78), Костич (Ятта, 82), Юнг, Ито, Вуд.
"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Крамер, Хофманн (Траоре, 57), Закария (Кюизанс, 57), Раффаэл, Дрмич, Азар (Грифо, 78).
Предупреждения: Закария, 10. Вуд, 35. Дуглас Сантос, 44.
Удаление: Вуд (Гамбург), 71.
Судья: Брих (Германия).
12 мая. Гамбург. Стадион Volksparkstadion.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2017-2018/
petrovich13
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