"Гамбург" продлил контракт с главным тренером после вылета из бундеслиги

Кристиан Титц останется на посту главного тренера "Гамбурга", сообщает официальный Твиттер клуба. С ним подписан контракт на два года.

47-летний специалист возглавил "Гамбург" в марте нынешнего года после увольнения Бернда Холлербаха, но не смог спасти команду от первого в истории вылета из бундеслиги. До этого он тренировал молодежную команду "Гамбурга".

- Чувствую себя в "Гамбурге" как дома. Я всегда говорил, что могу остаться и после окончания сезона, - сказал тренер. - Нас ждут большие испытания во второй бундеслиге, нам нужно сосредоточиться на этом.