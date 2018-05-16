"Гамбург" продлил контракт с главным тренером после вылета из бундеслиги

Кристиан Титц останется на посту главного тренера "Гамбурга", сообщает официальный Твиттер клуба. С ним подписан контракт на два года.
47-летний специалист возглавил "Гамбург" в марте нынешнего года после увольнения Бернда Холлербаха, но не смог спасти команду от первого в истории вылета из бундеслиги. До этого он тренировал молодежную команду "Гамбурга".
- Чувствую себя в "Гамбурге" как дома. Я всегда говорил, что могу остаться и после окончания сезона, - сказал тренер. - Нас ждут большие испытания во второй бундеслиге, нам нужно сосредоточиться на этом.
CONFIRMED ✍️– HSV English (@HSV_English) 16 мая 2018 г.
Christian #Titz will remain HSV head coach after signing a two-year contract! #nurderHSV pic.twitter.com/USY88l2rGb
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2017-2018/