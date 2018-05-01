"Гамбург" приобрел форварда юношеской команды "Баварии" Винтцхаймера

"Гамбург" на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Мануэля Винтцхаймера.

До этого Мануэль был на контракте в мюнхенской "Баварии" и выступал за команду U-19. Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. "Баварию" он покинул на правах свободного агента и перешел в "Гамбург" бесплатно.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел 25 матчей в юношеской бундеслиге и забил 36 мячей при восьми голевых передачах. Во всех турнирах он провел 38 матчей и забил 36 мячей при восьми результативных передачах.

"Очень рад, что подписал свой первый профессиональный контракт. Переговоры прошли очень хорошо. Новый клуб, стадион, болельщики" - я с нетерпением жду этого", - сказал футболист в интервью официальному сайт "Гамбурга".