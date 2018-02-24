"Гамбург" потерпел третье поражение кряду, проиграв "Вердеру"

В матче 24-го тура чемпионата Германии "Вердер" дома обыграл "Гамбург" со счетом 1:0. В свои ворота забил защитник гостей Рик ван Дронгелен.

Это поражение стало для "динозавров" третьим кряду.

"Вердер" занимает 14-е место турнирной таблицы бундеслиги, набрав 26 очков. "Гамбург", в активе которого 17 очков, расположился на 17-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига

24-й тур

"Вердер" – "Гамбург" – 1:0 (0:0)

Гол: ван Дронгелен, 86 – в свои ворота (1:0).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Юнузович (Юханнссон, 84), Баргфреде (Гондорф, 90+2), Делэйни, Кайнц (Бельфодиль, 73), Эггештайн, Крузе.

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Сакаи, Дуглас Сантос, ван Дронгелен, Хант, Костич, Юнг (Арп, 90), Уоллас, Хан, Ятта (Вуд, 77).

Предупреждения: Ятта, 59. Аугустинссон, 63.

Судья: Цвайер.

24 февраля. Бремен. Стадион Weserstadion Platz.