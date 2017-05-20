"Гамбург" обыграл "Вольфсбург" и отправил его в "стыки"

"Гамбург" обыграл "Вольфсбург" в матче заключительного 34-го тура чемпионата Германии. Это позволило клубу обойти сегодняшнего соперника в турнирной таблице и избежать стыковых матчей с клубом второй бундеслиги. В "стыки" в итоге отправился "Вольфсбург".

Ранее прямой вылет из бундеслиги 1 оформили "Ингольштадт" и "Дармштадт".

Чемпионат Германии

Бундеслига

34-й тур

"Гамбург" - "Вольфсбург" - 2:1 (1:1)

Голы: Кнохе, 23 (0:1). Костич, 32 (1:1). Вальдшмидт, 88 (2:1).

"Гамбург": Матения, Маврай, Пападопулос, Сакаи, Острцолек, Экдаль (Ятта, 71), Холтби (Вальдшмидт, 86), Мюллер (Грегорич, 64), Костич, Г.Юнг, Вуд.

"Вольфсбург": Кастелс, С.Юнг (Осимен, 76), Волльшайд, Кнохе, Блащиковски (Виейринья, 46), Луиз Густаву, Гилавоги, Юнус Малли (Арнольд, 84), Герхардт, Гомес, Нтеп Мадиба.

Предупреждения: Сакаи, 25. Гилавоги, 36. Виейринья, 59. Пападопулос, 80. Кастелс, 90+2. Грегорич, 90+5.

Судья: Грефе.

"Айнтрахт" - "РБ Лейпциг" - 2:2 (0:1)

Голы: Забитцер, 25 (0:1). Поульсен, 56 (0:2). Вальехо, 83 (1:2). Блум, 90 (2:2).

"Ингольштадт" - "Шальке" - 1:1 (1:1)

Голы: Авдияй, 2 (0:1). Гросс, 41 - с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Лескано (И), 64 (вратарь).

"Боруссия" М - Дармштадт" - 2:2 (0:0)

Голы: Азар, 50 (1:0). Шипплок, 62 (1:1). Раффаэл, 65 (2:1). Хеллер, 90 (2:2).