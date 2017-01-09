"Гамбург" объявил в розыск пропавшего без вести директора по маркетингу

"Гамбург" попросил своих болельщиков и общественность помочь в поисках директора по маркетингу Тимо Крауса. Руководитель вместе с коллегами отдыхал в ресторане Block Brau 7 января, после чего взял такси и пропал. Телефон сотрудника клуба был найден на городском причале в одной из лодок.
На данный момент "Гамбург" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав в 16 турах всего 13 очков.
Bitte helft unseren Kollegen Timo Kraus(44) zu finden! Vermisst seit 7.1,23:30/letzter Ort Landungsbrücken. Infos an https://t.co/bFfqmgWker pic.twitter.com/U8Plo5TJjs– Hamburger SV (@HSV) 8 января 2017 г.