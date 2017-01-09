19:33 | ФУТБОЛ — Германия

"Гамбург" объявил в розыск пропавшего без вести директора по маркетингу

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"Гамбург" попросил своих болельщиков и общественность помочь в поисках директора по маркетингу Тимо Крауса. Руководитель вместе с коллегами отдыхал в ресторане Block Brau 7 января, после чего взял такси и пропал. Телефон сотрудника клуба был найден на городском причале в одной из лодок.

На данный момент "Гамбург" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав в 16 турах всего 13 очков.

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Материалы REN-TV

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