"Гамбург" минимально обыграл "Байер"

"Гамбург" в матче 19-го тура чемпионата Германии на своем поле обыграл "Байер" - 1:0. Единственный гол в этом поединке забил Кириакос Пападопулос. Этот результат позволил "красноштатникам" подняться из зоны вылета в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига

19-й тур

"Гамбург" - "Байер" - 1:0 (0:0)

Гол: Пападопулос, 76.

"Гамбург": Адлер, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Острцолек, Экдаль, Холтби (Джуру, 87), Мюллер (Вальдшмидт, 86), Костич (Хант, 90+1), Юнг, Вуд.

"Байер": Лено, Емер Топрак, Та, Венделл, Хенрикс, Баумгартлингер (Кисслинг, 46), Арангис, Кампль, Беллараби (Брандт, 64), Мехмеди (Бэйли, 82), Фолланд.

Предупреждения: Беллараби, 38. Кампль, 69. Венделл, 79.

Судья: Дрес (Германия).

3 февраля. Гамбург. Стадион Volksparkstadion.