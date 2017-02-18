"Гамбург" и "Фрайбург" победителя не выявили

"Гамбург" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с "Фрайбургом" – 2:2. Благодаря этому результату "динозавры" набрали 20-е очко и покинули зону вылета. В активе "Фрайбурга" 30 баллов, команда занимает 9-е место в турнирной таблице.

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21-й тур

"Гамбург" - "Фрайбург" - 2:2 (1:1)

Голы: Хант, 15 (1:0). Филипп, 23 (1:1). Грегорич, 57 (2:1). Грифо, 72 (2:2).

Нереализованный пенальти: Хант (Гамбург), 88 (вратарь)

"Гамбург": Адлер, Маврай, Пападопулос (Джуру, 31), Дикмайер (Грегорич, 46), Сакаи, Острцолек, Хант, Холтби, Костич, Юнг, Уоллас (Экдаль, 83).

"Фрайбург": Шволов, Торрехон, Гюнтер, Кюблер, Чаглар Сеюнджю, Хефлер, Абраши (Франц, 62), Грифо (Онур Булут, 90+1), Хаберер (Нидерлехнер, 85), Петерсен, Филипп.

Предупреждения: Филипп, 36. Хаберер, 56. Костич, 62. Хант, 68. Джуру, 74.

Судья: Дингерт.

18 февраля. Гамбург. Volksparkstadion.