Футболист, который летом должен вернуться в "Реал", выбыл до конца сезона

Защитник "Реала" Хесус Вальехо, выступающий за "Айнтрахт" на правах аренды, выбыл из строя до конца сезона, информирует AS. У испанца диагностирована травма мышц задней поверхности бедра. Восстановление займет шесть недель. В ближайшее время футболист вылетит в Мадрид и будет наблюдаться у врачей "Королевского клуба".

Ранее сообщалось, что 20-летний игрок со следующего сезона будет выступать в мадридской команде. По плану руководства клуб, Вальехо должен заменить Пепе, чей контракт истекает этим летом.