Фрингс пригрозил сажать в запас футболистов "Дармштадта", играющих без желания

Новый главный тренер "Дармштадта" Торстен Фрингс подчеркнул, что важным аспектом работы является доверие команды к тренеру. "Дармштадт" после 16 туров бундеслиги имеет в своем активе восемь очков и замыкает турнирную таблицу.

– Знаю, как функционирует команда, как ей надо управлять, – приводит официальный сайт "Дармштадта" слова Фрингса. – Еще будучи игроком, я этим интересовался. Но со мной надо и уметь шутить, да и я люблю пошутить. Если команда доверяет тренеру, то она начинает прибавлять.

Я сам видел, как тяжело командам приходится играть в гостях у "Дармштадта". Здесь каждый борется за каждого. Командный дух, желание проявить себя по максимуму, заставить болельщиков снова полностью заполнять трибуны – вот то, к чему нам надо прийти.

Вместе мы сможем справиться. У кого нет к этому желания, того я бесщадно буду усаживать в запас.