"Фрайбург" прервал беспроигрышную серию "Кельна"

"Фрайбург" на своем поле переиграл "Кельн" в матче 20-го тура чемпионата Германии. До этой встречи подопечные Петер Штегера не проигрывали в течение шести поединков.

Чемпионат Гремании

Бундеслига

20-й тур

"Фрайбург" - "Кельн" - 2:1 (1:1)

Голы: Грифо, 32 (1:0). Модест, 39 (1:1). Филипп, 77 (2:1).

"Фрайбург": Шволов, Торрехон, Гюнтер, Кюблер, Чаглар Сеюнджю, Франц (Шустер, 68), Хефлер, Грифо (Игневски, 90+1), Хаберер, Филипп, Нидерлехнер (Петерсен, 56).

"Кельн": Кесслер, Суботич, Маро, Серенсен, Хайнц, Хектор, Рауш, Хегер (Клеменс, 33), Биттенкурт (Цоллер, 82), Модест, Осако.

Предупреждения: Хаберер, 53. Хектор, 84.

Судья: Хартманн.

12 февраля. Фрайбург. Стадион "Шварцвальд-Штадион".