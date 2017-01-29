"Фрайбург" победил "Герту"

"Фрайбург" в матче 18-го тура чемпионата Германии победил "Герту" со счетом 2:1. Победный гол забил Нильс Петерсен.
Чемпионат Германии
Бундеслига
18-й тур
"Фрайбург" - "Герта" - 2:1 (1:0)
Голы: Хаберер, 39 (1:0). Петерсен, 87 (2:0). Шибер, 88 (2:1).
"Фрайбург": Шволов, Торрехон, Гюнтер, Кюблер (Игневски, 83), Чаглар Сеюнджю, Франц, Хефлер, Грифо, Хаберер (Онур Булут, 80), Филипп, Нидерлехнер (Петерсен, 74).
"Герта": Ярстейн, Пекарик, Платтенхардт, Брукс, Штарк, Шельбред (Шибер, 83), Лустенбергер, Штокер (Эссвайн, 66), Дарида, Ибишевич, Калу (Харагути, 66).
Предупреждения: Штарк, 10. Калу, 34.
Судья: Перль.
29 января. Фрайбург. Стадион Schwarzwald-Stadion.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/