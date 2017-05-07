"Фрайбург" обыграл "Шальке" и вышел на пятое место

"Фрайбург" на своем поле обыграл "Шальке" в 32-м туре чемпионата Германии - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Флориан Нидерлехнер. Эта победа позволила команде выйти на пятое место в турнирной таблице, которое дает путевку в групповой этап Лиги Европы. "Фрайбург" опережает "Герту" на одно очка, "Кельн" и "Вердер" - на два.

Чемпионат Германии

Бундеслига

32-й тур

"Фрайбург" - "Шальке-04" - 2:0 (2:0)

Голы: Нидерлехнер, 22 (1:0). Нидерлехнер, 31 - с пенальти (2:0).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Игневски, Гюнтер, Кемпф, Хефлер, Абраши, Хаберер, Онур Булут (Штенцель, 88), Филипп (Петерсен, 69), Нидерлехнер (Грифо, 75).

"Шальке-04": Ферманн, Хеведес, Бадштубер, Коке, Колашинац, Коноплянка (Авдияй, 61), Калиджури (Ди Санто, 76), Стамбули (Хюнтелар, 46), Горецка, Бенталеб, Бургшталлер.

Предупреждения: Хеведес, 46. Авдияй, 63.

Судья: Кампка.

7 мая. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".