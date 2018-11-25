"Фрайбург" и "Вердер" сыграли вничью в 12-м туре чемпионата Германии. Бременцы идут седьмыми в таблице, "Фрайбург" - 11-м.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

12-й тур

"Фрайбург" - "Вердер" - 1:1 (1:0)

Голы: Вальдшмидт, 42 - с пенальти (1:0). Аугустинссон, 90+2 (1:1).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Штенцель, Кох, Терраццино (Петерсен, 68), Хаберер, Гондорф (Франц, 80), Вальдшмидт (Каммербауэр, 89), Хелер.

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин (Осако, 63), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Харник (Рашица, 63), Й.Эггештайн (Писарро, 77).

Предупреждения: Мойсандер, 41. Нури Шахин, 60.

Судья: Данкерт (Германия).

25 ноября. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".