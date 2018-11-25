"Фрайбург" и "Вердер" сыграли вничью в 12-м туре чемпионата Германии. Бременцы идут седьмыми в таблице, "Фрайбург" - 11-м.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
12-й тур
"Фрайбург" - "Вердер" - 1:1 (1:0)
Голы: Вальдшмидт, 42 - с пенальти (1:0). Аугустинссон, 90+2 (1:1).
"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Штенцель, Кох, Терраццино (Петерсен, 68), Хаберер, Гондорф (Франц, 80), Вальдшмидт (Каммербауэр, 89), Хелер.
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин (Осако, 63), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Харник (Рашица, 63), Й.Эггештайн (Писарро, 77).
Предупреждения: Мойсандер, 41. Нури Шахин, 60.
Судья: Данкерт (Германия).
25 ноября. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/