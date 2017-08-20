"Фрайбург" и "Айнтрахт" не забили голов в чемпионате Германии

"Фрайбург" и "Айнтрахт" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 1-го тура чемпионата Германии. Отметим, что в составе гостей дебютировал за новый клуб полузащитник Кевин-Принс Боатенг.

Чемпионат Германии

1-й тур

"Фрайбург" – "Айнтрахт" – 0:0

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кемпф, Линхарт, Штенцель, Шустер, Франц, Хефлер, Хаберер, Кляйндинст (Петерсен, 58), Нидерлехнер (Терраццино, 78).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Чэндлер, Виллемс, Фалетт (Да Коста, 83), де Гузман, Фернандеш, Хасебе, Гачинович (Хргота, 88), Камада (Боатенг, 67), Алле.

Предупреждения: Фалетт, 48. Линхарт, 54. Фернандеш, 79.

Судья: Грефе (Германия).

20 августа. Фрайбург. Стадион Schwarzwald-Stadion.