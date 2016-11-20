Франкфуртский "Айнтрахт" вырвал победу у "Вердера"

В матче 11-го тура чемпионата Германии франкфуртский "Айнтрахт" обыграл на выезде "Вердер" со счетом 2:1.

Чемпионат Германии

Бундеслига

11-й тур

"Вердер" – "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне) – 1:2 (1:0)

Голы: Гриллич, 38 (1:0). Майер, 52 (1:1). Баркок, 90 (1:2).

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Гарсия, Гебреселассие, Велькович, Фриц, Юнузович, Гнабри (Бартельс, 77), Гриллич (Баргфреде, 72), Писарро (Ти, 83), Крузе.

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Вальехо, Хусти (Майер, 46), Хасебе, Фабиан, Маскарель, Гачинович (Баркок, 75), Хргота (Ребич, 84).

Предупреждения: Маскарель, 24. Вальехо, 62. Гнабри, 73.

Судья: Кампка (Германия).