Франкфуртский "Айнтрахт" – в финале Кубка Германии

Франкфуртский "Айнтрахт" переиграл менхенгладбахскую "Боруссию" в полуфинальном матче Кубка Германии в серии пенальти. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 1:1. В решающем поединке "Айнтрахт" встретится с победителем пары "Бавария" – "Боруссия" Д.

Кубок Германии

1/2 финала

"Боруссия" М – "Айнтрахт" Ф – 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти – 6:7

Голы: Тавата, 15 (0:1). Хофманн, 45+2 (1:1).

"Боруссия" М: Зоммер, Вендт (Шульц, 41), Вестергорд, Кристенсен, Эльведи, Траоре (Херрманн, 91), Штробль, Хофманн (Соу, 111), Дахуд (Бенеш, 80), Штиндль, Хан.

"Айнтрахт" Ф: Градецки, Абраам, Тавата (Русс, 103), Очипка, Чэндлер, Хектор, Фабиан, Маскарель (Вольф, 59. Варела, 72), Гачинович, Хргота, Ребич (Сеферович, 75).

Предупреждения: Вендт, 24. Фабиан, 60. Варела, 80. Шульц, 90. Хан, 90.

Судья: Айтекин (Германия).

25 апреля. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".