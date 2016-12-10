Франкфуртский "Айнтрахт" и "Хоффенхайм" голов не забили

Франкфуртский "Айнтрахт" сыграл вничью с "Хоффенхаймом" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Германии со счетом 0:0. В активе команд теперь по 26 очков, они делят четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

14-й тур

"Айнтрахт" Ф – "Хоффенхайм" – 0:0

"Айнтрахт" Ф: Градецки, Абраам, Очипка, Чэндлер, Вальехо, Хусти (Хектор, 85), Хасебе, Фабиан (Гачинович, 90+3), Маскарель, Майер, Сеферович (Ребич, 61).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Цубер, 73), Зюле, Толян, Хюбнер, Полански (Швеглер, 84), Фогт, Рупп, Амири, Вагнер, Крамарич (Ут, 60).

Предупреждения: Фабиан, 52. Полански, 68. Чэндлер, 73. Маскарель, 77. Очипка, 82. Ут, 82. Ребич, 87. Вагнер, 88.

Удаление: Чэндлер, 82.

Судья: Дингерт.

Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".