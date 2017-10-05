Франк Рибери: "Вернусь еще сильнее после травмы"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери рассчитывает вернуться более сильным после того, как восстановиться от травмы. Француз в матче 7-го тура чемпионата Германии с "Гертой" (2:2) получил разрыв связок правого колена.
"Впечатлен таким количество поддержки со стороны фанатов. Сейчас я на 100 процентов сосредоточен на возвращении. Вернусь еще сильнее", - написал Рибери на своей странице в Твиттере.
Amazing to get so much support from the fans ❤️ Now I'm 100% focused on my comeback 😉👌🏼 I'll be back stronger #FR7👑 pic.twitter.com/WRD0n7UUrh– Franck Ribéry (@FranckRibery) 4 октября 2017 г.