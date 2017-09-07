Франк Рибери: "Никогда не перейду в другой клуб ради денег"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери подчеркнул, что у него были предложения из Китая и Катара. Однако он добавил, что никогда не перейдет в другой клуб из-за денег.

– Были предложения из Китая и Катара, но пока я в порядке, меня они не интересуют. Деньги меня не мотивируют, – приводит Sport1 слова Рибери. – Конечно, деньги играют определенную роль в том, чтобы иметь возможность жить красиво, но они не на первом месте для меня. Я никогда не перейду в другой клуб из-за денег.

34-летний француз выступает за "Баварию" с 2007 года. За это время вместе с командой он семь раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал Кубок страны, четыре раза – Суперкубок. Он также является победителем Лиги чемпионов сезона-2012/13.