Франк Рибери: "Люди говорили: "Посмотри на его шрам, это так уродливо!"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери отметил, что шрам на лице, полученный в двухгодовалом возрасте, доставил ему много неприятностей в детстве. Француз добавил, что люди уделяли ему слишком много внимания



– Шрам закалил мой характер и дал силы, – цитирует Canal+ Рибери. – Потому что когда вы ребенок и у вас такой шрам, то это непросто. Люди видят его, комментируют – моя семья страала от этого. Люди говорили: "Посмотри, что у него на лице, посмотри ему на голову: что это за шрам? Это так уродливо!". Куда бы я ни пошел, люди смотрели на меня. И не потому, что я был хорошим человеком, не потому, что меня зовут Франк, не потому, что я хороший футболист. Каждый смотрел только на мой шрам.



Напомним, в раннем возрасте Рибери с семьей попал в аварию, после которой на его лице остался большой шрам. Футболист отказывается удалять рубец, потому что тот напоминает ему о семье.