Франк Рибери: "Летом были предложения из Китая"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери рассказал, что этим летом он получал предложения о переходе в китайский клуб. Тем не менее хавбек, играющий за мюнхенцев с 2007 года, решил продлить с ними контракт.

- Я очень горд. В 2007 году я и не мог подумать, что останусь здесь так надолго, проведу столь выдающуюся карьеру и выиграю все, - цитирует Kicker Рибери. - Моя цель летом всегда была в продлении контракта с "Баварией". Были серьезные предложения из Китая. Мне назвали конкретные цифры. Если бы у меня было ощущение, что я устал, опустошен, я бы ушел.