23:46 8 января | ФУТБОЛ — Германия

Франк Рибери: "Китай и Катар – возможные варианты для продолжения карьеры"

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Полузащитник "Баварии" Франк Рибери не исключил вероятности того, что может продолжить карьеру в Китае. При этом, по словам Рибери, он счастлив в "Баварии".

– Переход в клуб из Китая? Что-то подобное может произойти, – приводит Bild слова Рибери. – В последние годы я всегда играл на высоком уровне. Я очень рад тому, что смог достичь здесь. Теперь я на год продлил контракт с "Баварией", и этому тоже очень рад.

Китай и Катар – всегда возможные варианты для продолжения карьеры. Если там хорошо платят, почему бы и нет? Но на данный момент я счастлив в "Баварии".

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Материалы REN-TV

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