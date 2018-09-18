Франк Рибери: "Хочу играть до 38 лет"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери заявил, что планирует продолжать профессиональную карьеру футболиста до 38 лет. Также француз не исключает, что вернется в мюнхенский клуб в другой должности.

- Я хочу играть до 38 лет, - приводит официальный сайт бундеслиги слова Рибери. - Я вполне могу себе представить, что сделаю это. Этот клуб - моя семья. Я могу вернуться сюда в ином качестве. Сейчас для меня было бы безумием участвовать в каждой игре. У меня отличные отношения с Ковачем. Он отводит меня в сторону и объясняет ситуацию. У меня вообще нет никаких проблем с ним. Нико точно знает, сколько игрового времени мне дать.

35-летний Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года. В составе мюнхенского клуба хавбек 8 раз становился чемпионом Германии, по пять раз брал Кубок и Суперкубок страны, выигрывал Лигу чемпионов и Кубок немецкой лиги, а также побеждал на клубном чемпионате мира и в Суперкубке УЕФА.