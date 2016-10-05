Франк Рибери: "Бавария" - суперкоманда, которая должна идти к поставленным целям"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери уверен, что мюнхенцам необходимо улучшить командные взаимодействия, чтобы добиваться поставленных целей. По словам хавбека, подопечные Карло Анчелотти должны играть как одно целое.

- Мы должны действовать как единое целое, - приводит TZ слова Рибери. - "Бавария" - суперкоманда, которая обладает хорошим подбором исполнителей. Нам нужно вместе идти к поставленным целям.

Напомним, в двух последних играх "Бавария" не сумела добиться побед, уступив "Атлетико" (0:1), а также сыграв вничью с "Кельном" (1:1).