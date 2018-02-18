Фото: чудовищное поле в Менхенгладбахе перед матчем двух "Боруссий"

Поле домашнего стадиона менхенгладбахской "Боруссии" в преддверии матча чемпионата Германии против "Боруссии" из Дортмунда находилось в очень плохом состоянии. Несмотря на качество газона, игра началась, как и было запланировано, в 20.00 по московскому времени. К концу первого тайма дортмундцы ведут 1:0, единственный мяч провел Марко Ройс.

The state in which the Borussia-Park field is 🤐 pic.twitter.com/s5QJ3iaucK – Borussia Dortmund (@BVBSudtribune) 18 февраля 2018 г.