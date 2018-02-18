Фото: чудовищное поле в Менхенгладбахе перед матчем двух "Боруссий"

Поле домашнего стадиона менхенгладбахской "Боруссии" в преддверии матча чемпионата Германии против "Боруссии" из Дортмунда находилось в очень плохом состоянии. Несмотря на качество газона, игра началась, как и было запланировано, в 20.00 по московскому времени. К концу первого тайма дортмундцы ведут 1:0, единственный мяч провел Марко Ройс.
The state in which the Borussia-Park field is 🤐 pic.twitter.com/s5QJ3iaucK– Borussia Dortmund (@BVBSudtribune) 18 февраля 2018 г.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:36
баламошка
Ненастоящая Боруссия в штаны напрудила перед настоящей и свой же газон до матча испоганила.
21:25