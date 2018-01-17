Форвард "Вердера", которым интересовался "Спартак", создал свою автогоночную команду

Нападающий "Вердера" Макс Крузе основал автогоночную команду под названием Max Kruse Racing. Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, первым пилотом нового коллектива стал Бенджамин Леучтер. Помимо борьбы за высокие места, команда футболиста будет сосредоточена на обучении безопасности вождения.

- Профессиональные футболисты часто управляют быстрыми машинами, не имея возможности контролировать их в пограничных ситуациях, - отметил Крузе. - С нашей программой обучения мы хотим призвать к ответственному вождению.

Напомним, летом прошлого года СМИ писали о том, что Макс Крузе может перейти в "Спартак".