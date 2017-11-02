Форвард "ПСЖ" во время трансферного окна был интересен 13 клубам

Нападающий "ПСЖ" Гонсалу Гедеш был интересен 13 клубам во время летнего трансферного окна. Как сообщает Marca, речь идет о топ-чемпионатах Европы.

Отмечается, что главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери советовал ему перейти в "Валенсию". По его мнению, в испанском клубе подобран хороший коллектив. В итоге футболист выбрал "летучих мышей", за которых он провел 11 матчей, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач.

У "Валенсии" нет права выкупа контракта Гедеша. Следующим летом 20-летний футболист должен будет вернуться в расположение "ПСЖ".