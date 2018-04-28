17:07 | Футбол — Германия

"Фортуна" вернулась в бундеслигу спустя 5 лет

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"Фортуна" из Дюссельдорфа обеспечила себе место в первой бундеслиге в следующем сезоне. В матче 32-го тура второй бундеслиги дюссельдорфцы победили "Динамо" из Дрездена и оторвались от третьей строчки на 10 очков. 

Последний раз "Фортуна" играла в первой бундеслиги в сезоне-2012/13.

Первенство Германии

Бундеслига 2

32-й тур

"Динамо" Др - "Фортуна" Д - 1:2 (0:1)

Голы: Нойхаус, 9 (0:1). М. Коне, 64 (1:1). Хеннингс, 90 (1:2).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes2/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Фортуне в последние годы не везло.

17:21

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