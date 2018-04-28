"Фортуна" вернулась в бундеслигу спустя 5 лет

"Фортуна" из Дюссельдорфа обеспечила себе место в первой бундеслиге в следующем сезоне. В матче 32-го тура второй бундеслиги дюссельдорфцы победили "Динамо" из Дрездена и оторвались от третьей строчки на 10 очков.
Последний раз "Фортуна" играла в первой бундеслиги в сезоне-2012/13.
Первенство Германии
Бундеслига 2
32-й тур
"Динамо" Др - "Фортуна" Д - 1:2 (0:1)
Голы: Нойхаус, 9 (0:1). М. Коне, 64 (1:1). Хеннингс, 90 (1:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes2/2017-2018/
баламошка
Фортуне в последние годы не везло.
17:21