"Фортуна" вернулась в бундеслигу спустя 5 лет

"Фортуна" из Дюссельдорфа обеспечила себе место в первой бундеслиге в следующем сезоне. В матче 32-го тура второй бундеслиги дюссельдорфцы победили "Динамо" из Дрездена и оторвались от третьей строчки на 10 очков.

Последний раз "Фортуна" играла в первой бундеслиги в сезоне-2012/13.

Первенство Германии

Бундеслига 2

32-й тур

"Динамо" Др - "Фортуна" Д - 1:2 (0:1)

Голы: Нойхаус, 9 (0:1). М. Коне, 64 (1:1). Хеннингс, 90 (1:2).