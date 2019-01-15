"Фортуна" продлила контракт с Функелем

Главный тренер "Фортуны" Фридхельм Функель подписал новое соглашение с клубом из Дюссельдорфа, информирует пресс-служба клуба. Контракт 65-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2020 года.

Функель занимает пост главного тренера "Фортуны" с 2016 года. По итогам сезона-2017/18 клуб из Дюссельдорфа под его руководством вышел в высший дивизион чемпионата Германии.

Ранее Функель возглавлял такие команды, как "Дуйсбург", "Кельн", "Айнтрахт", "Герта", "Бохум", "Байер" и "Мюнхен 1860".

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